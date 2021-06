Ivanhoé Cambridge: des primes malgré de lourdes pertes

Même si elle a enregistré un rendement de -15,7 % et des pertes de 6,4 milliards $ l’an dernier, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Ivanhoé Cambridge, a tout de même versé des bonis à ses dirigeants et à ses salariés.

Ivanhoé a refusé de dire au Journal combien elle a versé en primes de rendement pour 2020 et combien d’employés en ont bénéficié.

La PDG de la société, Nathalie Palladitcheff, a toutefois assuré que les bonis attribués aux membres de la haute direction avaient été sabrés de 75 % par rapport à ceux versés en 2019. Elle n’a pas précisé l’ampleur de la baisse pour les autres salariés.

« Les résultats de 2020 affecteront négativement la rémunération variable pour les années à venir », a également précisé Ivanhoé.

Salariés mécontents

« Il y a quand même des gens qui travaillent fort, malgré tout, même si les résultats sont négatifs », a déclaré Mme Palladitcheff pour justifier les bonis, au cours d’un entretien téléphonique avec Le Journal.

Le personnel n’a pas apprécié recevoir des primes minceurs, a confié la dirigeante.

« C’est ma décision, a-t-elle insisté. Ça n’a évidemment pas procuré beaucoup de satisfaction du côté des employés. »

Nathalie Palladitcheff

PDG

Nathalie Palladitcheff a dit avoir voulu « trouver un juste milieu » entre la rétribution équitable des salariés et la reconnaissance de l’impact important qu’a eu la contre-performance d’Ivanhoé Cambridge sur les déposants de la Caisse, notamment Retraite Québec.

Soulignons que le rendement de -15,7 % affiché par Ivanhoé en 2020 représente un écart considérable avec celui de son indice de référence, lequel s’est établi à -1,7 %.

« Ç’a été une décision difficile, mais on voulait vraiment montrer qu’on était solidaires avec nos déposants qui étaient affectés par ce [rendement], a expliqué Mme Palladitcheff. [...] Il fallait quelque chose qui ressemble à une forme de contribution [par rapport] à ce que les déposants avaient subi. »

Primes de rétention

Plusieurs cadres d’Ivanhoé Cambridge ont également droit à des primes de rétention dont la valeur est gardée secrète.

« Il s’agit d’un programme ciblé avec des échéances dans le futur, car il est essentiel d’assurer le succès de l’importante transformation entreprise » au sein d’Ivanhoé, a laconiquement indiqué la société.

« Le marché de Montréal est très dur en termes d’emploi, ce n’est pas facile, et donc il nous fallait une équipe motivée pour pouvoir réaliser tout le plan stratégique qui est devant nous », a soutenu Nathalie Palladitcheff.

