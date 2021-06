J.T. Brown échange ses patins pour un micro

Le Kraken de Seattle a fait de l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) J.T. Brown son premier analyste de couleur, lundi.

L’athlète de 31 ans a annoncé sa retraite du hockey professionnel afin de se consacrer à son nouveau rôle. Brown rejoindra ainsi John Forslund, qui agira à titre de descripteur des matchs du Kraken.

En sept saisons dans la LNH, principalement avec le Lightning de Tampa Bay, mais aussi avec les Ducks d’Anaheim et le Wild du Minnesota, Brown a amassé 72 points et appliqué 492 mises en échec. Il a disputé son dernier match dans le circuit Bettman durant la campagne 2018-2019. Lors des deux dernières saisons, il a partagé son temps dans la Ligue américaine et dans la première ligue de Suède, avec l’IF Bjorkloven.

«Chaque athlète dans cette situation doit penser qu’il ne jouera pas éternellement, a mentionné Brown au site sportif The Athletic, lundi. Nous voulons jouer jusqu’à ce que les roues débarquent, mais tu dois regarder devant toi et penser à ton prochain projet, le prochain chapitre de ton histoire. Cette opportunité m’a été présentée et j’ai évalué les avantages et inconvénients à savoir si je continuais de jouer ou si je prenais ma retraite. C’est une bonne opportunité de faire une transition entre jouer au hockey et ce nouveau projet, dans lequel je peux exceller.»

«Il y avait plusieurs raisons qui avaient du sens pour moi et ma famille dans cette décision difficile.»

Une chance de faire l’histoire

Le Kraken a procédé à plusieurs embauches dans les derniers mois, la dernière étant celle de Brown.

Ce dernier joindra principalement ses efforts à ceux de Forslund. Toutefois, lorsque Forslund ne sera pas disponible, lui qui assurera aussi la présentation des matchs diffusés nationalement, Brown pourrait faire équipe avec Everett Fitzhugh. Il s’agirait du premier duo de Noirs dans l’histoire de la LNH à réaliser la description et l’analyse d’un match.

«Je crois que cela pourrait être énorme pour notre sport, a dit Brown. La représentation compte. J’espère pouvoir utiliser cette plateforme pour continuer ce que je fais et pour inspirer une autre génération de personnes de couleur. Ce ne sera peut-être pas des joueurs, mais une personne qui aime le hockey et qui veut être à la télévision.»

L'aide des jeux vidéo

Venant tout juste d’accrocher ses patins, Brown n’a pas d’expérience comme descripteur de matchs de hockey. Il croit toutefois avoir vécu plusieurs choses qui l’aideront dans son nouveau métier, dont le fait d’avoir été actif sur la plateforme Twitch. Cette dernière est un service de «streaming» où les gens regardent un individu jouer à des jeux vidéo.

«Je pense qu’il y a plusieurs trucs que j’ai faits durant ma carrière – incluant Twitch – qui m’aideront dans mon nouveau rôle et mon cheminement professionnel. Ce sera une courbe d’apprentissage.»

«Le fait de jouer à des jeux tout en parlant aux partisans me permet d’être meilleur dans le multitâche», a ajouté Brown.