Le chandail d’Eli Manning retiré cette année

Les Giants de New York retireront le chandail numéro 10 de leur ancien quart-arrière Eli Manning durant une cérémonie prévue à la mi-temps du match du 26 septembre contre les Falcons d’Atlanta au MetLife Stadium, ont-ils annoncé lundi.

De plus, l’organisation a embauché le double vainqueur du Super Bowl qui assumera des fonctions relatives aux opérations d’affaires et à l’engagement communautaire.

Ayant pris sa retraite au terme de la saison 2019, l’homme de 40 ans a uniquement porté l’uniforme de l’équipe new-yorkaise au cours de sa carrière dans la NFL amorcée en 2004. Celui ayant totalisé 366 passes de touché a joué 236 matchs de saison et 12 autres en éliminatoires.

«Je ne sais pas quelles seront les émotions ce jour-là. J’imagine qu’elles seront fortes, toutefois. Ce sera spécial de ressentir cela et d’avoir l’occasion de faire un véritable au revoir aux partisans, tout en les remerciant pour mes 16 années ici, a-t-il affirmé sur le site du club. Il s’agira d’une opportunité de remercier tout le monde – mes coéquipiers, mes entraîneurs et la formation – pour avoir cru en moi. On m’a permis de venir à New York et on m’a donné la chance d’obtenir du succès.»

Manning compte quatre invitations au Pro Bowl et a remporté ses deux titres du Super Bowl aux dépens de Tom Brady, lorsque celui-ci évoluait avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.