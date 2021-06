Les Blue Jays à la recherche de lanceurs

Les Blue Jays de Toronto n’ont aucun problème offensivement, eux qui se trouvent dans le top 10 du baseball majeur dans plusieurs catégories importantes, mais trop souvent, leurs lanceurs ont coûté la victoire.

C’est dans cette optique d’améliorer son enclos que le directeur général de la formation torontoise, Ross Atkins, abordera les prochaines semaines qui mèneront vers la date limite des transactions, le 31 juillet.

«L’opportunité d’ajouter du talent à notre enclos des releveurs et de l’améliorer est notre objectif, a mentionné Atkins, dont les propos ont été repris par le site du baseball majeur, dimanche. Nous allons continuer de travailler en ce sens. C’est une situation urgente, nous y pensions déjà quand les releveurs lançaient bien. Nous pensons continuellement à des façons d’améliorer cette organisation.»

Sans tout mettre le compte sur les blessures, ces dernières ont eu raison d’une grande partie des artilleurs de l’équipe. Parmi ceux-ci, Nate Pearson a manqué le début de la saison et tente de retrouver la forme avec les Bisons de Buffalo, au niveau AAA, après un départ catastrophique de seulement deux manches et un tiers avec les Blue Jays. L’organisation pourrait aussi compter sur des retours éventuels de Ryan Borucki et de Julian Merryweather, tous deux blessés tôt dans la campagne. Les débuts de l’espoir Thomas Hatch en 2021 ont aussi été retardés en raison d’une blessure.

Malgré ces possibles retours, Atkins évalue toutes ses options et un échange pourrait être dans les cartes, tout comme du mouvement de personnel, tel un lanceur partant transféré dans l’enclos afin de faire appel à ses services en relève.

«Nous ne devons pas oublier l’impact que pourrait avoir un lanceur partant des ligues majeures, a ajouté Atkins. C’est une question d’équilibre, tous les scénarios sont sur la table et nous considérons utiliser ces gars comme des options potentielles de relève. Nous devons être ouverts d’esprit et créatifs, particulièrement avec le bon travail effectué par Hatch la saison dernière.»

Axford arrive

La seule formation canadienne du baseball majeur a d’ailleurs procédé à l’embauche du releveur John Axford, dimanche, selon le réseau Sportsnet. Le représentant de l’unifolié est sorti de sa retraite plus tôt cette année afin d’aider le Canada dans sa quête d’une qualification aux Jeux olympiques, en juin. En deux présences sur la butte pour la feuille d’érable, il n’a pas accordé de points, en plus de signer un sauvetage.

En 10 ans de carrière dans le baseball majeur, Axford a maintenu une fiche de 38-34, en plus de conserver une moyenne de points mérités de 3,87 en 543 matchs. Il a aussi totalisé 144 parties préservées. Axford avait été nommé releveur par excellence de la Ligue nationale, en 2011, lorsqu’il portait les couleurs des Brewers de Milwaukee.

Les Blue Jays entameront une courte série de deux duels contre les Marlins de Miami, mardi, avant de retrouver les Orioles de Baltimore pour quatre matchs.