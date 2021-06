Orages violents: le pire a été évité à Québec et en Beauce

Le pire a été évité à Québec et en Beauce malgré la présence d’une tornade potentielle sur le radar lundi.

À Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Narcisse, Saint-Bernard et Saint-Isidore, plusieurs citoyens ont aperçu un nuage en entonnoir mais le tourbillon n’a pas touché terre. Le secteur de Lotbinière a également été secoué par l’orage même si les dommages sont relativement limités.

Ailleurs, entre Lambton et Saint-Romain, près du Grand lac Saint-François, d’autres riverains ont bien vu un entonnoir mais la catastrophe appréhendée ne s’est heureusement pas réalisée. On rapporte tout de même quelques dégâts matériels. Des quais ont été endommagés, de même que des embarcations.

La végétation et le mobilier ont aussi essuyé un dur coup de la nature déchaînée. Des rotations ont été observées mais sans gravité ni destruction au sol.

À 16h50, les météorologues d'Environnement Canada surveillaient un orage violent produisant possiblement une tornade. La carte en rouge foncé était assez évidente pour soulever quelques inquiétudes sur un grand territoire.

Une alerte a été envoyée sur les appareils mobiles en raison notamment des risques de vents destructeurs, de grosse grêle et de pluie intense. L’avertissement incitait la population à se mettre immédiatement à l'abri.

L'alerte tornade en vigueur dans la grande région de Québec a été levée à 17h46 par Environnement Canada.

Aucune tornade n'aurait touché terre dans la région de Québec.

Environ 80 tornades touchent le Canada dans une année, dont six au Québec. Elles font en moyenne 2 décès et 20 blessés par année. L’année 2020 a été un peu plus active qu’à l’habitude.

Il y a près de 30 ans, une tornade de force F3 dévastait le village de Maskinongé en Mauricie. Surnommée les 27 secondes de terreurs, il s'agit d'une des tornades les plus violentes de l'histoire du Québec.