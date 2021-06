Pour mieux faire face à l'envol de la demande, American Airlines annule des vols

Confrontée à la forte hausse des ventes de billets d'avion et à des défis liés à la reprise économique aux États-Unis, la compagnie American Airlines a dû annuler plus d'une centaine de vols ce week-end et prévoit d'en déprogrammer encore en juillet.

Le transporteur aérien doit gérer depuis début juin les conséquences de diverses intempéries sur ses opérations, qui ont causé des retards, parfois des annulations, et a perturbé les emplois du temps de ses employés.

Dans le même temps, certains de ses sous-traitants et fournisseurs font face à des pénuries de personnel.

Le tout sur fond d'une accélération « incroyablement rapide » de la demande des clients, a souligné la compagnie dans un message transmis à l'AFP.

Si les ventes de billets d'avion ont chuté pendant la pandémie, elles ont commencé à se redresser au printemps, au fur et à mesure de la campagne de vaccination aux États-Unis.

Depuis le 11 juin, le nombre de personnes passant par un aéroport américain dépasse régulièrement les 2 millions par jour, ce qui n'était plus arrivé depuis mars 2020.

Aussi l'entreprise a décidé de renforcer sa capacité à faire face aux imprévus « en ajustant une fraction de (son) programme de vol d'ici mi-juillet ».

Elle a annulé en conséquence environ 150 vols samedi et prévoit d'annuler environ 1% de ses trajets en juillet.

Si le trafic aérien n'est pas encore revenu au niveau d'avant la pandémie aux États-Unis, les compagnies américaines doivent s'ajuster après une année compliquée, au cours de laquelle elles ont encaissé des milliards de pertes et dû se séparer, au moins temporairement, de milliers d'employés.

American Airlines a tenté d'atténuer les conséquences des annulations en ciblant les vols pour lesquels il existe de « multiples options » de remplacement.

« Notre objectif cet été – comme toujours – est de satisfaire nos clients, quelles que soient les circonstances », souligne la compagnie. « Nous ne voulons pas décevoir et pensons que ces ajustements nous permettront de prendre bien soin de nos clients et de nos employés et de minimiser les surprises à l'aéroport ».