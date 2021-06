Pourquoi sommes-nous la cible de tant de critiques?

Combien de temps ça va prendre aux Québécois francophones pour manifester leur colère face aux critiques de plus en plus fréquentes qui nous sont adressées par ceux qui viennent d’ailleurs, mais qui ne nous aiment pas même si c’est eux qui se sont installés ici ? On se fait reprocher d’être blancs et de parler français, c’est-à-dire l’essence même de ce que nous sommes ! De quoi donner à mes parents des envies de se retourner dans leur tombe.

Même si on doit accepter que certaines communautés ne seront jamais heureuses nulle part et qu’elles projettent sur nous leur mépris, leurs frustrations et leur haine, y’a quand même une limite à ne pas franchir ! Le multiculturalisme commence à me faire peur !

Québécoise heureuse chez elle

Je reconnais que l’Université d’Ottawa aurait dû sévir contre les propos racistes envers les Québécois du professeur Amir Attaran si c’est de cela que vous voulez parler. Mais rappelez-vous aussi que le fait « de taxer certaines communautés d’incapacité à s’adapter à la vie chez nous », ça relève également du racisme. L’un ne justifie pas l’autre.