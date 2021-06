Québec: après plusieurs débordements, ça va mieux dans les parcs conviviaux

Les réprimandes du maire à la fin mai et le déconfinement des bars et des restaurants semblent avoir eu des effets positifs sur l’ambiance des parcs de Québec.

«Depuis le dernier rappel au public qu’on vous a fait, je vous avouerai que ça va bien nos affaires. Ça s’est beaucoup tranquillisé et je voudrais remercier les citoyens d’ailleurs. Je trouve que tout le monde a fait sa part et en passant, le monde ramasse leurs vidanges», a salué le maire Régis Labeaume.

À la fin mai, le beau temps avait attiré les foules dans les espaces verts et on avait déploré plusieurs débordements, particulièrement au parc Victoria, ce qui avait amené la Ville à serrer la vis et à limiter les heures où il est permis de consommer de l’alcool si elle est accompagnée d’un repas.

Il n’est toutefois pas encore question de revenir à l’ancienne formule qui permettait la consommation d’alcool jusqu’à 23 h, au lieu de 20 h actuellement. «On va attendre un petit peu. On va laisser passer la Saint-Jean puis après on verra», a glissé M. Labeaume.