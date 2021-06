Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 22 juin:

-«Dr Lucille: un rêve pour la vie»

Pour ce téléfilm, Marina Orsini est Lucille Teasdale, une chirurgienne née à Montréal qui a consacré temps et énergies à soigner malades, pauvres et blessés de guerre en Afrique. Son inspirante dévotion s’est également traduite par la fondation d’un hôpital en Ouganda.

Mardi, 13 h, ICI Radio-Canada Télé.

-«Les secrets des épaves de guerre»

Ce documentaire du «National Geographic» nous entraîne au fond de l’océan, là où reposent de nombreux vaisseaux et sous-marins à la suite du passage de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à des reconstitutions en 3D, on en découvre tous les secrets.

Mardi, 14 h, Télé-Québec.

-«Max et Livia»

La complicité entre l’humoriste Maxim Martin et sa fille Livia est à l’honneur dans cette comédie tournée à partir de leur quotidien. Or, l’artiste et l’adolescente doivent se rendre à l’évidence: ils ne se connaissent pas aussi bien qu’ils le croyaient.

Rediffusion de l’émission avec le premier épisode.

Mardi, 18 h 30, VRAK.

-«Impossible n’est pas gâteau»

La nouvelle saison de ce rendez-vous sucré voit des pros des fourneaux réaliser un gâteau de cinq étages articulé autour d’«Alice au pays des merveilles», une création pour une drag queen qui compte 35 ans de métier ou encore un gâteau de mariage orné de souvenirs.

Mardi, 19 h, Zeste.

-«Les oiseaux d’Afrique»

Sur le continent africain, il est possible d’observer jusqu’à 2500 espèces d’oiseaux. Chacune a ses propres comportements et brille par ses spécificités. On ne compte plus les étonnantes différences entre elles, à commencer par toutes les tailles. Ce documentaire est l’occasion idéale de connaître davantage qui ils sont.

Mardi, 21 h, Planète+.

-«Accros au look»

Obsédés par leur apparence, de nombreuses personnes dépensent des milliers de dollars pour subir une transformation physique. Chez l’artiste burlesque Cassandra Cass, plus de 250 000 $ ont été nécessaires afin d’être une belle blonde. Quant aux jumelles Carolus, des corps identiques n’ont pas de prix.

Mardi, 22 h 30, Canal Vie.

-«Elvis Gratton»

Personnage incontournable de la filmographie de Julien Poulin, Elvis Gratton a marqué les esprits. Vedette de son premier long métrage, le comique imitateur du «King» est un homme qui ne passe pas inaperçu et ne laisse personne indifférent. Un film sorti il y a plus de 35 ans.

Mardi, 23 h 06, TVA.