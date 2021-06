Tornades: «Il va y en avoir de plus en plus au Québec si on ne fait rien»

De nombreux résidents de Mascouche ont subi une dure épreuve lundi.

La tornade a causé la mort d’un père de famille, en plus d’entraîner de lourds dommages dans la ville.

En entrevue au TVA Nouvelles, le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, a tenu à offrir ses condoléances à la famille du défunt.

En soirée, l’élu a indiqué qu’une cinquantaine de résidences de la municipalité ont été touchées.

«On parle autant d’un toit de bardeaux, qu’une maison dont le toit est complètement tombé», a-t-il expliqué.

«Je le sais qu’on est une ville tricotée serrée et qu’on va être solidaire avec ces citoyens-là pour les aider», a ajouté Guillaume Tremblay.

Une situation préoccupante

Alors que ce type de tornade est plus habituel dans certains états américains, le maire de Mascouche estime qu’on risque d’en voir de plus en plus au Québec.

Selon Guillaume Tremblay, il s’agit d’une sonnette d’alarme pour rappeler l’urgence de la cause environnementale.

«Oui, il y en a des changements climatiques et il faut s’y attaquer», a-t-il clamé.

«Il va y en avoir de plus en plus au Québec si on ne fait rien.