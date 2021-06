Un grand pas pour le football féminin

Tranquillement, le fossé qui sépare la pratique du football chez les dames par rapport aux autres sports s’amenuise. Avec la création de la Ligue centrale canadienne de football féminin (LCCFF), l’opportunité existe maintenant pour les ferventes du ballon ovale de pousser leur passion plus loin.

La LCCFF est née de l’union entre Football Québec, Football Ontario et le collectif Les Reines Football, qui vise le développement de ce sport auprès de la gent féminine.

Visant une première saison dès 2022, le circuit senior compte actuellement dans ses rangs seulement deux équipes, soit le Blitz de Montréal et les Capital Rebels d’Ottawa-Gatineau.

Dès la première saison, des équipes devraient en toute vraisemblance voir le jour à Québec, Toronto, Sudbury et Sault Ste. Marie. Deux autres marchés devraient s’ajouter au Québec pour la deuxième saison.

Un calendrier régulier de quatre à six semaines, en plus de séries éliminatoires, sera mis en place et l’action se déroulera vers la fin du printemps ou le début de l’été.

« Le message qu’on envoie aux filles avec le lancement de la ligue aujourd’hui, c’est : tu peux jouer aussi. Il n’y a pas si longtemps, le football féminin était encore marginal, mais on sent actuellement une ouverture du monde sportif. C’est un sport en effervescence et qui est très sécuritaire, lorsque bien encadré », fait valoir la commissaire de la nouvelle ligue, Andréanne Dupont-Parent.

Changement de cap

Le Blitz est né en 2001 à Montréal et a principalement évolué dans l’Independant Women’s Football League, un circuit américain de 30 équipes. En 2018, l’équipe s’est toutefois retrouvée orpheline de ligue.

« Il fallait trouver des solutions et il y a eu pas mal de remue-méninges. Notre ligue devient la structure pour permettre le développement des joueuses et entraîneuses », estime Andréanne Dupont- Parent, qui a elle-même porté les couleurs du club et qui a fait partie de la première équipe canadienne féminine.

Retard à combler

Football Québec n’a pas hésité à se ranger derrière le projet et le nouveau directeur général Mathieu Joyal en a fait l’une de ses priorités.

« Je crois vraiment en ce projet et c’était un non-sens qu’il n’y ait pas de ligue féminine au Québec tandis qu’il y en avait dans d’autres provinces canadiennes beaucoup moins populeuses.

« L’avènement de cette ligue, c’est un grand pas pour le développement de la discipline et pour la motivation des filles qui veulent pratiquer le football », s’exprime-t-il.