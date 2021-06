SAVARD, Éric



Le 12 juin 2021 est décédé subitement à son domicile à l'âge de 54 ans, M. Éric Savard demeurant à Québec, originaire de La Baie. Il était le fils de M. Régis Savard et de dame Brigitte Tremblay. La famille accueillera parent et amis en présence des cendres le jeudi 24 juin 2021 de 19h à 21h à lavendredijour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9 h.Les cendres seront déposées au columbarium de la Coopérative funéraire du Fjord. Il laisse dans le deuil sa deuil sa mère Mme Brigitte Tremblay et son père M. Régis Savard; sa sœur Julie Savard (Robert Trottier); son filleul Philippe et sa nièce Catherine; ses oncles et tantes des familles Savard et Tremblay, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre François-Charron et le CLSC des Sources. Un grand merci à Isabelle Savard pour sa présence, son soutien et sa disponibilité. Merci ! Pour rendre hommage à M. Savard, visitez notre site internet:www.fjord.coop