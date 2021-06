THERRIEN, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 juin 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Michel Therrien, époux de madame Aline Cyr. Il était le fils de feu monsieur Robert Therrien et de feu madame Cécile Genois. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 14h au centre commémoratifet de là, au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod Robert. Seuls les proches pourront assister à la cérémonie.Monsieur Therrien laisse dans le deuil son épouse madame Aline Cyr ; ses enfants : Denis (Nicole Gaudreault) et Martine (Pierre Vallée) ; ses petits-enfants : Laurie, Étienne, Catherine et Sébastien ; son frère Pierre (Danielle Emond) ; sa sœur Hélène ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cyr, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Claude et Monique. Un remerciement spécial à l'équipe du 10500 et celle des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathies peut se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil, 1100, rue Bouvier, bureau 010, Québec (Québec) G2K 1L9, www.fondationdesmaladiesdeloeil.org