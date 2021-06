Comment Trudeau et Joly ont déboussolé les anglos

Chez les lobbys et médias anglophones, la modernisation de la loi fédérale sur les langues officielles déboussole. Parce qu’elle admet enfin l’inégalité de moyens entre le français et l’anglais, elle pulvérise le grand mythe canadien de l’« égalité » des minorités anglo-québécoise et francophone hors Québec.

Le choc est d’autant plus fort qu’il se produit sous Justin Trudeau. Son père, feu Pierre Elliott, étant le géniteur de la première version de la loi qui, depuis 1969, reposait sur le principe trompeur d’égalité entre les deux langues officielles.

Pour le lobby anglo-québécois Quebec Community Groups Network, c’est une « attaque claire » contre le principe d’égalité. En édito, le Montreal Gazette et le Globe and Mail la condamnent eux aussi.

Il faut dire que depuis quelques mois, les rares voix politiques anglo-québécoises restantes depuis la fin des grandes crises constitutionnelles se font brasser sérieusement.

Primo, le projet de loi 96 du gouvernement Legault entend renforcer la loi 101 et invoquer la clause dérogatoire pour empêcher toute contestation devant les tribunaux.

Perdre ses repères

Deuxio, François Legault veut modifier la Constitution unilatéralement pour y inscrire l’existence d’une nation québécoise dont la langue officielle est le français. Même le PLQ, pressé de reconquérir son vote francophone, ignore sa base anglophone.

Bref, sous les premiers ministres Trudeau et Legault, la communauté anglo-québécoise perd ses principaux repères et alliés politiques des dernières décennies. Impossible qu’elle n’en sorte pas déboussolée.

Aucun parti d’opposition fédéral ne la défend non plus. Idem pour la motion du Bloc reconnaissant le droit du Québec de modifier seul la Constitution.

À peine neuf députés libéraux anglophones se sont abstenus de l’appuyer. Ils l’ont fait par principe. Aussi, parce qu’à l’aube d’une élection, ne pas le faire aurait mis leurs électeurs en sainte colère.

Au Québec, le coup de grâce est toutefois la clause dérogatoire. Elle empêchera des membres de la communauté anglophone de contester la future nouvelle loi 101 devant les tribunaux. Cela les privera du même outil précieux qui, au fil des ans, leur avait permis de faire tomber des pans entiers de la loi 101 originelle.

Le miel du fils

Or, la réalité est que ni la modernisation de la loi 101 ni celle de la loi des langues officielles ne menacent l’immense pouvoir d’attraction de l’anglais. C’est le français qu’il faut sauver.

De toute manière, le véritable enjeu politique au Canada n’est-il pas dans l’étiolement évident de la « menace séparatiste » ? La ministre responsable des Langues officielles, Mélanie Joly, l’a dit en toute candeur :

« Je suis convaincue que plus on renforce le sentiment de sécurité linguistique des francophones, plus tu renforces dans le fond le fédéralisme. » Nous voilà donc au cœur d’une nouvelle « méthode » sous Justin Trudeau.

Son père cherchait à neutraliser le nationalisme québécois en le combattant bec et ongles. Maintenant que le Canada est bel et bien uni, Trudeau fils choisit au contraire d’en accommoder certains aspects.

Dans ce Québec post-référendaire, le miel du fils s’annonce en effet plus pacifiant que le vinaigre du père. Pour le mouvement souverainiste, déjà faiblard, c’est peut-être là son propre coup de grâce.