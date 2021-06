Corée du Nord: Washington fait «une mauvaise interprétation» du dialogue, selon la sœur de Kim

Séoul | L'influente sœur du leader nord-coréen Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a estimé mardi que les États-Unis ont une «mauvaise interprétation» du dialogue qu'ils pourraient entretenir avec Pyongyang, selon des médias d'État.

Ces propos interviennent quelques heures après une déclaration de Jake Sullivan, le conseiller de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, qui a jugé «intéressante» une déclaration du dirigeant nord-coréen.

Le 18 juin, Kim Jong Un a déclaré que son pays devait se préparer autant «au dialogue qu'à la confrontation» avec Washington.

L'administration américaine, dont Pyongyang dénonce la «politique hostile», n'a récemment pas exclu de rencontrer un jour le leader nord-coréen tout en soulignant que cela ne se fera pas sans engagements clairs de ce dernier.

Les négociations entre les États-Unis et le Nord restent à l'arrêt depuis l'échec du second sommet entre Donald Trump et Kim Jong Un à Hanoï en 2019.

Washington a jugé les propos de M. Kim intéressants, a affirmé M. Sullivan sur ABC News.

Il a cependant ajouté que l'administration «attendra de voir s'ils sont suivis d'une communication plus directe sur une éventuelle voie à suivre».

Cependant, Kim Yo Jong -- une des conseillères les plus proches de son frère -- a semblé écarter mardi toute perspective de reprise rapide des négociations.

Les États-Unis cherchent à «se réconforter», a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

Leurs attentes vont «dans le mauvais sens», a-t-elle ajouté, ce qui pourrait les «plonger dans une plus grande déception».

Les commentaires de la sœur du dirigeant interviennent alors que le représentant spécial des États-Unis pour la Corée du Nord, Sung Kim, effectue une visite de cinq jours à Séoul.

Lundi, il a proposé de rencontrer des représentants de Pyongyang «n'importe où, n'importe quand, sans conditions préalables».

Quelques heures avant la publication de ce communiqué, Sung Kim a rencontré le ministre sud-coréen en charge ministère en charge des relations entre les deux Corées et réitéré la volonté de Washington de dialoguer avec le Nord.