GENOIS, Jeannine



À la résidence de sa fille France, le 15 juin 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Jeannine Genois, fille de feu monsieur Armand Genois et de feu dame Lucienne Paquet de Saint-Raymond. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Genois laisse dans le deuil ses enfants: France Paquet (Réjean Duquette) et Benoît Paquet (Alexandra Gauvin et son fils Olivier); sa petite-fille Laura Paquet; ses frères et sœurs: Cécile (Colin Alain), Gérard (Suzelle Cantin), Lorenzo (Lise Lapointe) et Nicole (Jean-Marc Béland); son filleul Raynald Genois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un merci très spécial à Hélène et Daniel pour leur précieux soutien. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CLSC de Limoilou département des soins palliatifs à domicile pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation canadienne du rein. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet: https://kidney.akaraisin.com/ui/dongeneral/donations/start