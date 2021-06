MINVILLE, Paul



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 5 juin 2021, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé monsieur Paul Minville, époux de feu madame Thérèse Michaud. Il était le fils de feu monsieur Hébrahïm Minville et de feu dame Auréa Nicole. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du, jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil ses enfants: Claire (Benoit Corbin), Jocelyne (Donald Tremblay), Jean (Sonia Picard), Pierre (Andrée Bédard), Luc (Chantal Gosselin), Gaston (Dominique Nadeau), Chantal (Marc Gaudreau); ses petits-enfants: Marie-Lou Corbin (Nicolas), Charlène Tremblay (Sébastien), Dave Tremblay (Marie-Philippe), Étienne Minville (Laurence), Marie-Pier Minville (Hubert), Geneviève Minville (Laurent), Charles Minville (Sarah), Jérôme Minville (Laurie), Mathieu Minville, Patrick Minville, Samuel Minville (Gabrielle), Laura Minville et Thomas Gaudreau (Laurence). Il laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants: Lucas, Zachary et Tristan; ses frères et sœurs: Véronique (feu Gilles Létourneau), feu Sœur Bernadette, feu Sœur Françoise, feu Sœur Jeanne D'Arc, feu Madeleine (feu Hormidas Fortin), feu Marie-Marthe (feu Alfred Fortin), feu Jean (feu Marie-Alice Desmarais), feu Yvonnius, feu Clément (feu Simone Beaumont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Michaud: feu Adrien (feu Rita Fortin), feu Lucien (feu Thérèse Soucy), feu Juliette (feu Robert Boutin), feu Marie-Marthe (feu François-Xavier Darveau), feu Sœur Colette, feu Fernande (feu Léonard Gagnon); ainsi que plusieurs, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du Centre d'Hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm. La direction des funérailles a été confiée à la