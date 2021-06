Gatineau : Des commerçants déplorent le déménagement d’itinérants dans leur secteur

Des commerçants de Gatineau déplorent le déménagement imminent de près de 70 itinérants dans un motel de leur secteur et prévoient descendre dans la rue vendredi pour faire valoir leur position.

• À lire aussi: Gatineau: des itinérants tannés d’être déménagés comme un «troupeau de vaches»

• À lire aussi: Gatineau: les itinérants déménageront au motel

Les quelque 60 membres de l’Association des commerçants Cartier-Gréber, dans le secteur Pointe-Gatineau, craignent que le transfert des itinérants du centre d’hébergement d’urgence situé à l’aréna Robert-Guertin au Motel Montcalm à compter de ce vendredi ne vienne compromettre la sécurité, la salubrité et la quiétude des environs.

Il ne digèrent pas non plus le fait de ne pas avoir été consultés au préalable quant à cette décision du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO).

«L’itinérance et l’accès au logement social et abordable sont des problèmes qui méritent des solutions sérieuses et durables. Les centres de santé et de services sociaux et les différents paliers gouvernementaux ne trouveront de telles solutions que s’ils adoptent une approche intégrée et transparente. Toute mesure imposée ou improvisée est vouée à l’échec», peut-on lire dans un communiqué émis mardi par l’association.

Manifestation

L’Association des commerçants Cartier-Gréber demande aux responsables du dossier de reporter de quelques semaines le projet, le temps d’obtenir des réponses claires à leurs questions, tout comme la démonstration qu’il ne causera pas plus de mal que de bien.

«Après une année difficile de pandémie, les commerçants ont particulièrement peine à se relever et voient leurs efforts affaiblis par cette décision prise sans consultation», ont-ils évoqué dans leur communiqué.

Le CISSSO et la Ville de Gatineau n’avaient pas encore réagi à cette sortie des commerçants mardi midi.

Toutefois, vendredi dernier, la conseillère municipale et présidente de la Commission Gatineau, Ville en santé, Renée Amyot, avait affirmé qu’il n’était pas question de tenir «un exercice de consultation pour savoir si les gens sont pour ou contre le projet ou à quel endroit ils voudraient installer [le gîte]».

Les commerçants du secteur entendent manifester leur désaccord au projet vendredi matin devant les bureaux du Centre de santé et de services sociaux de l’Outaouais et demandent aux résidents du quartier de se joindre à eux.

À VOIR AUSSI