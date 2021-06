Islanders : on oublie tout et on recommence

Humiliés 8 à 0 lundi soir, les Islanders de New York croient que leur survie dépend de leur capacité à passer rapidement à autre chose.

C’est le message qu’ils ont martelé lors des conférences de presse suivant le cinquième duel de la série demi-finale les opposant au Lightning de Tampa Bay. Rappelons que la formation floridienne est dorénavant en avance 3 à 2.

«À ce moment-ci de l'année, une défaite est une défaite, que ce soit en deuxième prolongation ou à la suite d'un match comme ce soir [lundi]», a clamé l’attaquant Kyle Palmieri. Nous allons nous réveiller demain [mardi] en tirant de l'arrière 3 à 2 et retourner à la maison le dos au mur. Mais nous avons une chance de l'emporter à domicile. C'est tout ce qui compte en ce moment.»

Même son de cloche du côté de l’entraîneur-chef Barry Trotz.

«Nous retournons à la maison, c'est 3 à 2 et nous devons mériter le droit de continuer à jouer, a indiqué le pilote. Au final, nous aurions pu perdre 1 à 0 en deuxième ou troisième prolongation ce soir [lundi] et le résultat aurait été le même. Nous pouvons corriger plusieurs choses qui se sont mal déroulées et nous devrons connaître notre meilleur match.»

Ne pas céder à la frustration

S’ils veulent connaître un meilleur match lors du sixième affrontement, les Insulaires devront apprendre de leur erreur. Après avoir accordé plusieurs buts rapidement dans le match, ils ont cédé à la frustration et complètement oublié ce qui leur a permis de se rendre aussi loin en éliminatoires.

«Nous sommes devenus un peu frustrés et c'est ce qui se produit dans ces situations-là, a affirmé le défenseur Andy Greene. Dans ces moments-là, il faut plutôt nous assurer de retrouver notre style de jeu et de bâtir quelque chose pour nous mettre en marche. Dès le départ, nous ne pratiquions pas notre style et de leur côté, ils sont sortis en force. Nous savions que ça allait se produire et nous n'avons simplement jamais trouvé notre rythme.»

Les Islanders ont également été privés des services de leur meilleur attaquant pour une partie du match. Mathew Barzal s’est fait expulser de la rencontre en deuxième période, et ce, en raison d’un violent coup de bâton qu’il a donné au visage de Jan Rutta.

Le geste n’a pas été apprécié par Trotz.

«Je suis déçu parce que ça n'allait pas bien, et ç'a creusé un trou encore plus profond pour le reste des joueurs», a mentionné l’entraîneur au sujet de la pénalité majeure de Barzal.

De retour à Long Island, les Islanders tenteront de forcer la tenue d’un match ultime mercredi soir.