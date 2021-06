La MLS en arrière-plan

Actuellement, les yeux des partisans de soccer sont tournés vers deux destinations. Tout d’abord, vers l’Europe, alors que l’Euro est sur le point d’amorcer sa phase éliminatoire. Puis, vers l’Amérique du Sud, qui est le théâtre de la Copa América. Malheureusement pour la MLS, la reprise de sa saison régulière restera un peu dans l’ombre de ces deux compétitions d’envergure.

Autant la MLS est un peu reléguée aux oubliettes, autant c’était plutôt facile de prévoir que sa popularité serait un peu basse au retour des activités.

Évidemment, les partisans feront des comparaisons sur la qualité de ces deux tournois par rapport à la MLS et il est évident de constater que le calibre dans le circuit Garber est plus faible. C’est normal, puisqu’on compare des clubs et des sélections nationales.

C’est également sûr que la MLS ne pourra absolument pas surpasser les machines que représentent l’Euro et la Copa América dans les cotes d’écoute. Ce n’est rien de méchant, c’est simplement normal. Bien sûr que la MLS a fait certains ajustements pour ne pas trop empiéter sur le terrain des deux grands, mais ce sera très difficile pour le circuit nord-américain de se faire une place.

Et on peut également dire la même chose de la sélection nationale canadienne, qui s’est récemment classée pour la dernière phase des qualifications de la CONCACAF en vue de la prochaine Coupe du monde. Évidemment, les sept autres adversaires du Canada, notamment les États-Unis et le Mexique, seront bien plus compliqués à déjouer.

Deux compétitions ouvertes

Jusqu’à présent, l’Euro est toujours assez ouvert. L’Italie est en très bonne position et est, à mon avis, en mesure d’obtenir un bon résultat. Avec le retour de Kevin De Bruyne, la Belgique a encore de meilleures chances de se rendre loin. Du côté des déceptions, l’Angleterre et l’Espagne sont en tête de ma liste, tout comme, dans une moindre mesure, le Portugal et la France.

C’est la même chose du côté de la Copa América, qui est également, à mon avis, ouverte. La culture du jeu entre les deux compétitions est assez différente. Il n’y en a pas une meilleure que l’autre, mais l’Amérique du Sud est reconnue pour produire des joueurs plus techniques, avec beaucoup de qualité, mais avec plus de fantaisie. Si à l’Euro, l’efficacité prime, en Copa América, il y a un peu plus de feux d’artifice.

Dans les bars, il y aura beaucoup de discussions passionnées entre les partisans à savoir quel continent est le meilleur. Europe ou Amérique du Sud ? Messi ou Ronaldo ? Efficacité ou créativité ?

Et la Copa América n’est pas en reste du tout avec des pays, qui, historiquement, ont toujours été parmi les meilleurs, comme le Brésil et l’Argentine. En ce moment, la presque totalité de l’écosystème-soccer du monde est touchée par l’une ou l’autre des compétitions. Et c’est une chance pour beaucoup de partisans à Montréal et au Québec de soutenir leurs pays d’origine.

Le CF Montréal de retour au boulot

À l’arrêt depuis trois semaines, le CF Montréal reprendra le collier, demain, alors qu’il croisera le fer avec le D.C. United.

Les joueurs du XI montréalais devraient être énergisés et motivés, ne serait-ce que par le désir de retrouver la compétition. Mais tout l’engouement autour de l’Euro et la Copa América leur insufflera probablement une dose d’énergie supplémentaire. Ces tournois, habituellement, remontent le niveau d’intensité de tous. Et après une longue pause, tout le monde a simplement hâte de revenir.

De plus, ce sera une occasion pour le CF Montréal et toute la MLS de prouver qu’il y a une qualité certaine dans cette ligue.

Les hommes de Wilfried Nancy devront, après un bon début, revenir sur le terrain et apporter quelques correctifs et une structure de jeu plus organisée. Les joueurs ont eu la chance de voir la philosophie de jeu avec plus de détails. Maintenant, c’est l’heure de mettre tout ça en application.

Avec deux matchs rapprochés, demain et samedi, contre le SC Nashville, ce sera une belle occasion de se remettre en jambes et de continuer ce qui avaient été commencé avant la pause.