La Revue sportive a 30 ans

Bien que son traditionnel lancement, habituellement tenu en début d’année à la Cage Brasserie sportive de Beauport, n’ait pas eu lieu en raison de la pandémie, l’éditeur Gaston Bélanger (photo) a quand même produit sa 30e édition de la Revue Sportive 2021 qui se veut une rétrospective des événements sportifs de l’année 2020 survenus dans les régions de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré de l’île d’Orléans, de Lévis (en nouveauté) et de Québec. L’infographiste Mario Bernier a de nouveau fait un travail remarquable alors que Desjardins est devenu, cette année, le partenaire majeur de la Revue.

Pièce de collection

Abondamment illustrée et remplie d’informations utiles, la Revue Sportive 2021, des Promotions sportives GB, qui compte 138 pages couleurs sur papier glacé, rend un hommage particulier à des athlètes, officiels, dirigeant(e)s et bénévoles qui ont marqué la dernière année sportive dans diverses disciplines et qui sont souvent oubliés par les médias traditionnels (radio, télévision, journaux). Tirée à 4000 exemplaires, la Revue Sportive est distribuée gratuitement à la rôtisserie Benny et Co. de la rue Seigneuriale dans l’arrondissement Beauport à Québec, ou encore vous pouvez la consulter sur Internet au www.revuesportive.com

Deux autres Revanche

Quelques mois seulement après son installation dans un nouvel entrepôt afin de desservir la clientèle de leur boutique en ligne, LaRevanche annonce l’ouverture de deux établissements franchisés dans la capitale nationale dès le mois d’octobre, à Beauport (secteur nord de Sainte-Thérèse de Lisieux) et à Lebourgneuf (boulevard des Galeries). Ayant fait sa marque à Québec depuis 2014, ce resto-pub ludique, situé dans le quartier Saint-Roch, devient maintenant le « franchiseur ludique ». C’est près de 1 M$ qui seront investis dans cette expansion qui créera une cinquantaine d’emplois. Les associés Dany Simard et Michel Bédard (photo) ont comme objectif de poursuivre l’expansion de l’entreprise en ouvrant une douzaine de franchises au Québec d’ici 5 ans. Renseignements : www.boutique.larevanche.ca/fc.

En souvenir

Le 22 juin 1941. L’opération Barbarossa est le nom de code désignant l’invasion par le IIIe Reich de l’Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir du 22 juin. L’opération Barbarossa est la plus grande invasion de l’histoire militaire en termes d’effectifs engagés et de pertes : près de quatre millions de soldats de l’Axe pénètrent en Union soviétique.

Anniversaires

Paul Shoiry (photo), ex-conseiller indépendant à l’Hôtel de Ville de Québec, consultant, développement organisationnel, 65 ans... Daniel Thomas, comédien québécois, 48 ans... Emmanuelle Seigner, actrice française, 55 ans... Dan Brown, romancier américain, 57 ans... Cyndi Lauper, chanteuse américaine, 68 ans... Meryl Streep, actrice, Oscar de la meilleure actrice en 1983, 72 ans... Lindsay Wagner, actrice de cinéma et de télé, 72 ans... Jean-François Bertrand, fils de l’ex-premier ministre Jean-Jacques Bertrand, 75 ans.

Disparus

Le 22 juin 2019 : Pierre Fortier (photo), 86 ans, député libéral d’Outremont (1980-1989) et ministre délégué aux Finances et à la Privatisation... 2018 : Deanna Lund, actrice américaine de cinéma et de télévision Au pays des géants... 2017 : Louis Rochette, 60 ans, avocat associé chez Lavery, à Québec... 2017 : Hervé Filion, 77 ans, conducteur de courses sous harnais québécois avec 15 600 victoires en carrière... 2015 : James Horner, 61 ans, compositeur américain (Titanic)... 2014 : Élianne Picard, 87 ans, mère de Gilles Lehouillier, maire de Lévis... 2013 : Eugène Dallaire, 91 ans, un des pionniers du commerce automobile à Lévis... 1997 : Louis Fortin, 69 ans, homme de radio et comédien longuement associé à Radio-Canada... 1997 : Gérard Pelletier, 78 ans, journaliste, politicien et diplomate... 1993 : Michel Noël, 70 ans, le légendaire Capitaine Bonhomme... 1969 : Judy Garland, 47 ans, chanteuse et actrice américaine... 1987 : Fred Astaire, 88 ans, danseur, acteur, chorégraphe américain.