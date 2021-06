Le Bas-Saint-Laurent est de plus en plus prisé par les jeunes familles

Les familles sont de plus en plus nombreuses à choisir de s'établir en région, notamment pour les grands espaces et l’accessibilité à la propriété qu’elles offrent.

Pour les faire rester, les élus municipaux des municipalités de village de Price et de Saint-Gabriel-de-Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, ont notamment annoncé qu’ils allaient investir dans des infrastructures «qui plaisent aux jeunes familles», par exemple, dans l’installation de jeux d’eau.

Le maire du village de Price n’a pas caché les grands projets qu’il avait en tête pour son parc. «On a des projets sur la table pour ce parc [pouvant aller] jusqu’à 1,7 million $ pour les prochaines années. On parle d’une butte de glisse en hiver, une piste de BMX, on parle de jeux d’eau, on parle de patins l’hiver» a confié Bruno Paradis à TVA Nouvelles.

Le maire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski a également insisté sur l’importance de construire des infrastructures dans les petites localités pour maintenir la population en place. «On veut garder notre monde chez nous, on veut garder les activités chez nous, c’est de même qu’on maintient notre coin en vie», a lancé le maire, Georges Deschênes.

Les municipalités de Price et de Saint-Gabriel-de-Rimouski ont toutes deux réussi à maintenir leur nombre d’habitants de pendant près de 20 ans, malgré des périodes où les régions étaient moins populaires et où elles étaient frappées par l’exode des familles qui préféraient jadis la ville.

Le maintien de la population est en grande partie dû aux nouvelles familles qui se sont installées dans la région dans les dernières années.

Dans la municipalité de village de Price, les jeunes du niveau primaire représentent 10% de la population. Alors qu’à Saint-Gabriel-de-Rimouski, sur une période de 12 ans, la moyenne d’âge est passée de 56 ans à 42 ans en 2020.