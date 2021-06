Le Canadien sera éliminé jeudi, selon les preneurs aux livres

Le long parcours du Canadien de Montréal est loin d’épater les sites de paris en ligne qui prédisent son élimination aux mains des Golden Knights de Vegas en demi-finale de la coupe Stanley.

Mardi avant-midi, soit quelques heures avant le cinquième match de la série de troisième tour opposant les deux formations, le scénario à venir le plus probable selon bet99.com était une victoire en six parties des Knights; cette option était cotée à +115, comparativement à +190 pour un gain de Vegas en sept rencontres. Ceux souhaitant remporter un beau magot auraient intérêt à miser sur le Tricolore. Un triomphe en six affrontements était coté à +700, tandis qu’une victoire montréalaise en sept matchs était évaluée à +500.

Par ailleurs, les preneurs aux livres croient que la confrontation se terminera jeudi, tel que la cote de -139 le montrait. Celle-ci passait à +101 pour un dénouement à venir samedi.

Pour ce qui est des prochains vainqueurs du célèbre trophée, les Islanders de New York (+1200) sont désormais les plus négligés, derrière le Canadien (+900). Le Lightning de Tampa Bay est favori à -109, devant les Knights (+148).

