Le CF Montréal de retour après 25 jours

Vingt-cinq jours ont séparé le dernier match du CF Montréal de celui de mercredi soir. C’est presque une éternité dans le monde du sport où tout va vite.

L’équipe de Wilfried Nancy devra toutefois être au sommet de sa forme face au D.C. United, qui s’amène au DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, en Floride, avec deux victoires consécutives par blanchissage depuis le retour de son gardien titulaire, Bill Hamid.

En d’autres mots, le retour au bureau risque d’être difficile pour les joueurs du CF Montréal.

« C’est une équipe franchement très intéressante qui est capable d’amener un pressing super haut, et défensivement, ils sont solides. On m’a dit que ce n’est vraiment pas le même D.C., qu’il ne faut pas le prendre à la légère », a insisté le jeune arrière Zorhan Bassong.

Dès la fin du match contre le Fire de Chicago, le 29 mai, l’équipe s’est disséminée un peu partout, certains joueurs rentrant à Montréal, d’autres allant voir leurs proches et d’autres encore rejoignant leur sélection nationale.

« Ç’a fait du bien de revoir nos familles, le club nous a permis de retourner à la maison quelques jours », a souligné le milieu de terrain Djordje Mihailovic.

Nancy a mentionné qu’il était nécessaire de marquer un temps d’arrêt et le congé international est arrivé au bon moment.

« Mentalement, on avait besoin de cette pause. Sur plan physique, ç’a été difficile pour nous de donner une pause de huit ou neuf jours parce qu’on a donné un programme aux joueurs. »

Photo courtoisie

Des Corrections

« La pause a fait du bien à tout le monde, a dit Nancy. On a eu une rencontre avec les joueurs où nous avons fait un sommaire de notre première partie de la saison. »

Il est généralement satisfait de la fiche de trois victoires, trois défaites et deux verdicts nuls, mais il ne veut pas s’en contenter.

« On aurait pu aller chercher plus de points, mais on a fait ce qu’on voulait faire. On doit améliorer notre façon de défendre dans la surface et nous devons créer plus de buts.

« Nous devons nous améliorer entre la ligne de confrontation et les endroits où nous pouvons récupérer la balle. »

Analyser les rivaux

Les Montréalais reprennent le collier mercredi soir, mais la plupart des équipes de la MLS ont renoué avec l’action le week-end dernier, ce qui a permis aux gens du CF de faire un peu de reconnaissance.

« On a eu une fin de semaine de pause, on a pu voir ce que les autres équipes ont fait », a reconnu Mihailovic.

Ainsi, l’équipe québécoise se trouve sous la barre des séries éliminatoires, mais possède un match en main sur D.C. qui le devance d’un point.

Le CF Montréal occupe le huitième rang, avec 11 points, ce qui le place à égalité avec New York City (7e), pendant que D.C. United a 12 points (6e).

S’Inspirer de l’EUro

Les joueurs de l’équipe portent évidemment un intérêt particulier à l’Euro, qu’ils suivent pour la plupart quotidiennement.

Et peut-être qu’ils pourraient trouver une source d’inspiration en regardant ce que le Danemark fait depuis que Christian Eriksen s’est effondré sur le terrain lors du premier match de l’équipe.

« Cette histoire est fantastique quand on voit qu’elle a rallié tout le monde du soccer et un pays qui s’est qualifié pour le prochain tour », a souligné Mihailovic.

On peut aussi ajouter à cela l’espoir de bientôt jouer des matchs à domicile, peut-être même avant la fin du mois de juillet.

« On sait que maintenant ce n’est plus qu’une question de temps avant de revenir à Montréal et ça nous fera un bien énorme de nous entraîner à Montréal et de revoir nos familles », a reconnu Bassong.

L’adversaire en 5 points

Enfin deux de suite

Après avoir remporté son premier match, D.C. United en a perdu trois, puis en a remporté un autre et en a perdu un. Le club de Washington a enfin collé deux victoires consécutives à ses deux derniers duels, battant Miami 3 à 0 et 1 à 0.

Gare à la première demie

Quand on regarde les statistiques, on constate que c’est en première demie que ça bouge dans les parties impliquant D.C., qui y a marqué 67 % de ses neuf buts. C’est aussi pendant les 45 premières minutes que D.C. a accordé 64 % des buts adverses, soit sept sur 11.

Bon départ pour Kamara

L’attaquant norvégien Ola Kamara connaît un très bon début de saison pour D.C. avec quatre buts et une passe décisive en six rencontres. Il est le meilleur marqueur du club, cinq joueurs ont un but chacun.

Pas facile à l’étranger

D.C. n’a pas une fiche très reluisante à l’étranger avec un dossier d’une victoire et trois revers. D.C. s’est fait notamment corriger 4 à 1 par San Jose et 3 à 1 par Columbus.

Trois gardiens

Même si l’équipe de Washington n’a joué que neuf parties, elle a déjà fait appel à chacun de ses trois gardiens qui ont tous joué plus d’un match. Bill Hamid est revenu au jeu lors des deux dernières rencontres. Jon Kempin a joué trois matchs et Chris Seitz, deux.