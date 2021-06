Les jumeaux Sedin de retour à Vancouver

Les Canucks de Vancouver ont annoncé avoir embauché les jumeaux Henrik et Daniel Sedin comme conseillers spéciaux au directeur général Jim Benning, mardi.

«L’intelligence et l’expérience de Henrik et Daniel sont exceptionnelles. Nous sommes en communication depuis qu’ils ont pris leur retraite en tant que joueurs. Ce sont des étudiants du hockey, ils désirent apprendre, ils apporteront une précieuse contribution et ils renforceront notre personnel. Nous sommes très heureux d’ajouter leurs connaissances et leur passion pour notre sport», a exprimé le DG, dans un communiqué de son organisation.

Les Suédois ont disputé l’ensemble de leur carrière dans l’uniforme des Canucks, eux qui avaient été les deuxième et troisième choix au total du repêchage de 1999.

«Nous sommes très reconnaissants de pouvoir redonner à l’équipe qui nous a tant donné, a indiqué l’ancien capitaine Henrik Sedin. La province et les partisans soutiennent énormément l’équipe. Être membre des Canucks a été le meilleur moment de notre vie. C’est un honneur d’être de retour et nous ferons tout pour apprendre et contribuer au succès de l’équipe.»

«Quand nous avons pris notre retraite, nous avons toujours pensé que nous aimerions un jour être impliqués dans l’aspect "business" du hockey, a ajouté Daniel Sedin. Il y a beaucoup à apprendre, mais nous sommes excités et prêts à saisir cette opportunité. Cette équipe compte sur certains des meilleurs jeunes joueurs de la LNH et nous voulons faire tout en notre possible pour soutenir le groupe et atteindre nos objectifs.»

Évaluer le talent

Concrètement, les jumeaux seront impliqués au niveau de l’évaluation des joueurs amateurs et professionnels. Ils travailleront également en collaboration avec les entraîneurs des Comets d’Utica, le club-école des Canucks dans la Ligue américaine de hockey.

Henrik et Daniel Sedin ont pris leur retraite après la conclusion de la campagne 2017-2018. Le premier a amassé 1070 points (240-830) en 1330 matchs, tandis que le second a récolté 1041 points (393-648) en 1306 rencontres.