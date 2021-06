LNH : cinq grandes dégelées en séries éliminatoires

En battant les Islanders de New York par le pointage de 8 à 0 lundi, le Lightning de Tampa Bay a lancé un message fort à ses adversaires. Dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), d’autres dégelées encore plus imposantes sont survenues en séries éliminatoires.

• À lire aussi: Le Lightning à une victoire de la finale

• À lire aussi: Double-échec: Barry Trotz est déçu de Mathew Barzal

- Canadien c. Maple Leafs (1944)

Le Canadien de Montréal demeure l’équipe ayant remporté un match éliminatoire par le plus grand écart, soit par une différence de 11 buts. Le 30 mars 1944, Maurice Richard et ses coéquipiers éliminaient les Maple Leafs de Toronto grâce à une victoire de 11 à 0. Le «Rocket» avait terminé cette rencontre avec deux buts et trois mentions d’aide, tandis que le CH avait touché la cible sept fois en troisième période lors de cette fameuse partie. Le Tricolore gagnait alors cette série demi-finale (4 de 7) en cinq parties. Il allait ensuite mettre la main sur la cinquième coupe Stanley dans l’histoire du club en balayant les Blackhawks de Chicago en grande finale.

- Oilers c. Kings (1987)

Jamais une même équipe n’a marqué autant de buts dans une rencontre des séries, soit 13. Wayne Gretzky avait totalisé un but et six mentions d’aide, Jari Kurri en profitant par ailleurs pour inscrire quatre filets. Surpris par les Kings de Los Angeles lors du premier match du tour initial des séries éliminatoires de 1987, les Oilers d’Edmonton avaient drôlement remis les pendules à l’heure dès la partie suivante avec un gain de 13 à 3. Roland Melanson et Darren Eliot avaient alors été les pauvres gardiens des Kings. Cette année-là, Gretzky et les Oilers ont ultimement soulevé la coupe Stanley.

- Bruins c. Maple Leafs (1969)

Les Maple Leafs ont été victimes d’un autre jeu blanc mémorable à leur premier match des séries de 1969. Cette fois, les Bruins de Boston ont inscrit 10 buts sans réplique, dont six en supériorité numérique. Quatre buts et deux mentions d’aide pour Phil Esposito dans cette partie. Les Bruins avaient aussi remporté le match suivant 7 à 0 et éventuellement balayé la série en quatre parties.

- Kings c. Flames (1990)

En première ronde des séries de 1990, Gretzky faisait désormais des ravages dans l’uniforme des Kings de Los Angeles. Il a ainsi contribué à un gain de 12 à 4 des Kings face aux Flames de Calgary. Si le numéro 99 avait récolté cinq points, trois joueurs des Kings avaient chacun réussi un tour du chapeau dans cette rencontre : Dave Taylor, Tomas Sandstrom et Tony Granato.

- Penguins c. Flyers (2012)

Les dégelées ont été nombreuses dans l’histoire des séries de la LNH, mais dans un passé plus récent, il faut rappeler la victoire de 10 à 3 des Penguins de Pittsburgh contre leurs rivaux de la Pennsylvanie, les Flyers de Philadelphie, le 18 avril 2012. Les Penguins tiraient de l’arrière 3 à 0 dans cette série de premier tour quand ils étaient bien déterminés à ne pas subir le balayage. Jordan Staal avait notamment inscrit un tour du chapeau. Les Flyers ont néanmoins enlevé les honneurs de la série en six matchs.