Ordre national du Québec: 43 personnalités honorées

La chef d’antenne de TVA Nouvelles Sophie Thibault fait partie des 43 personnalités honorées par l’Ordre national du Québec, mardi après-midi, lors de la 35e cérémonie de remise des insignes qui s’est tenue virtuellement pour la première fois.

Qualifiée de «pionnière du journalisme», Sophie Thibault a du même coup rejoint le rang des chevaliers et chevalières, à l’instar du pianiste et compositeur Steve Barakatt, du cinéaste Charles Binamé, du plongeur et caméraman Mario Cyr, de l’actrice Louise Latraverse et du chorégraphe en danse Guillaume Côté, entre autres.

«Chers membres de l’Ordre national du Québec, si vous êtes honorés aujourd’hui, c’est parce que vous marquez l’imaginaire des Québécois, c’est parce que le peuple du Québec vous aime et qu’il reconnaît votre apport immense à notre société. Et c’est parce que vous faites notre fierté», a laissé savoir le premier ministre François Legault avant de nommer les lauréats.

Parmi ceux et celles qui ont reçu le titre d’officier ou d’officière, on note les réalisateurs Jean-Marc Vallée et Fernand Dansereau, l’astronaute David Saint-Jacques ou encore Sophie Brochu, présidente-directrice générale chez Hydro-Québec.

Le sociologue Guy Rocher a quant à lui été promu Grand officier.

Ont également été récompensés huit lauréats annoncés au cours des dernières années, mais qui n’avaient pas encore pu recevoir leur insigne. Le cinéaste Denis Villeneuve, le joueur de football Laurent Duvernay-Tardif et l’homme d’affaires Geoff Molson font partie du lot, eux qui ont été décorés du titre de chevalier.

Depuis la fondation de l’Ordre national du Québec en 1984, plus de 1000 Québécois ont accepté l’un ou l’autre des trois prestigieux grades de la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec.

Les noms de tous les membres sont disponibles au www.ordre-national.gouv.qc.ca.