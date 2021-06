[EN DIRECT] Canadien 3 - Golden Knights 0

Les Canadiens et les Golden Knights tentent de prendre l'avance dans la demi-finale, ce soir, au cinquième match. Qui du Canadien de Montréal ou des Golden Knights de Vegas prendra les devants dans la série?

Suivez le match et les faits saillants en direct avec nous.

06:32 | BUT MTL - Eric Staal capte une sublime passe de Nick Suzuki et double l'avance du CH de l'enclave! 2-0 pour le Canadien.

05:43 | Alex Pietrangelo décoche un tir haut. Carey Price était prêt, le gardien du CH gèle la rondelle.

03:13 | Jesperi Kotkaniemi encaisse un coup de bâton au visage. Pas de punition, puisqu'on juge que le joueur adverse complétait son élan pour tirer la rondelle.

00:01 | Eric Staal gagne la mise au jeu initiale face à Jonathan Marchessault.

0:00 | Début de la période.

1ère période

20:00 | Fin de la période.

19:32 | Tyler Toffoli rate une chance inouï devant le filet.

19:26 | Tyler Toffoli décoche un vif lancer des poignets, Marc-Fleury fait l'arrêt de justesse.

15:57 | Shea Theodore tente de surprendre Carey Price d'une frappe. Le gardien du CH a tout vu­.

08:45 | BUT MTL - Jesperi Kotkaniemi complète un superbe effort de Josh Anderson et ouvre la marque. 1-0 pour le Canadien.

02:11 | Mark Stone enregistre le premier lancer du match, une déviation repoussée par Carey Price.

02:05 | Paul Byron est chassé pour un double-échec sur Zach Whitecloud. Les Golden Knights en supériorité.

00:01 | Nicolas Roy remporte la mise au jeu initiale devant Phillip Danault.

0:00 | Début de la rencontre.

AFP

Avant-match

L’attaquant québécois Phillip Danault, reconnu pour contenir les meilleurs trios adverses, estime que la présente série entre le Canadien de Montréal et les Golden Knights de Vegas est particulièrement axé sur le jeu défensif.

• À lire aussi: Golden Knights : une histoire peu banale

• À lire aussi: L'avant-match à la loupe: le Canadien de retour à Las Vegas

«Plus ça va avancer, plus ça va être serré, a-t-il mentionné, dans la journée de mardi, à l’aube du cinquième match de la série. On le voit avec le système de jeu qu’ont les deux équipes. Nous sommes solides défensivement. On donne des lancers de l’extérieur.»

Si sa tâche principale est d’ennuyer les attaquants Mark Stone et Max Pacioretty, entre autres, Danault estime qu’il peut aussi contribuer offensivement, notamment avec son fidèle complice Brendan Gallagher.

«C’est une question de temps pour Gally, a-t-il d’ailleurs avancé. Mon rôle est de jouer contre les meilleurs trios depuis le début des séries, mais c’est aussi tout faire pour donner des chances à mon équipe de gagner.»

Confiance chez le CH

L’entraîneur-chef du Canadien Luke Richardson, qui remplace Dominique Ducharme -à l’écart en raison de la COVID-19-, s’est aussi adressé aux médias, mardi.

«Tout le monde reste confiant, connaît son rôle et joue bien, a affirmé Richardson, alors que la série est égale 2-2. Nous avons été bons sur la route dans les dernières années en raison de notre système de jeu qui ne change pas. Nous arrivons à frustrer l’adversaire.»

Ce cinquième match de la série a lieu à Las Vegas, mais Ducharme continue à distance de s’impliquer auprès de l’équipe.

«Malheureusement, Dom n’est pas avec nous, mais il poursuit son travail via des vidéos, a reconnu Richardson. Nous avons une excellente communication, même entre les périodes. Il va directement au point, en se concentrant sur quelques aspects.»

Quelques idées pour Caufield

L’attaquant Cole Caufield a pour sa part travaillé sur certains points, à l’entraînement, en compagnie de l’entraîneur responsable des gardiens Sean Burke.

«Il avait quelques idées pour moi», a dit Caufield.

Par ailleurs, si l’attaquant Jake Evans continue de progresser, il n’est pas encore prêt à revenir au jeu.