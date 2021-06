Saint-Lambert: propriété d'exception multi-paliers avec impressionnante fenestration

Cette propriété d’exception se trouve dans le quartier prisé de Préville-en-Bas, à Saint-Lambert.

• À lire aussi: Boucherville: somptueuse propriété architecturale de style méditerranéen

Engel & Völkers

L’architecture unique s’accorde harmonieusement à la luxuriante végétation qui entoure la résidence.

D’impressionnantes rénovations ont été effectuées en 2012 afin d’agrandir la maison et d'offrir des plafonds jusqu’à 18 pieds de haut.

Engel & Völkers

La division des pièces n’a rien de traditionnel. La porte d’entrée mène à un boudoir avec une fenestration mur à mur.

La cuisine de chef est adjacente à ce boudoir et se retrouve en quelque sorte au centre de la maison.

Engel & Völkers

La salle à manger et son espace lounge bénéficient d’une vaste fenestration qui permet d’admirer la nature.

Engel & Völkers

Les propriétaires de l’endroit peuvent profiter d’une incroyable suite contemporaine.

Elle est accessible par l’escalier suspendu dans le boudoir. Encore une fois, la fenestration est impressionnante.

Engel & Völkers

Tout y est: douche indépendante, rangement sur mesure, salle de bain et balcon.

Six autres chambres composent la maison, qui comprend aussi deux autres salles de bain et une salle de lavage.

Au sous-sol se trouve un espace gym avec une imposante cave à vin.

Engel & Völkers

Un espace additionnel en mezzanine attend également d’être utilisé à son plein potentiel.

À l’extérieur, les propriétaires peuvent recevoir les amis et la famille pour des partys de piscine.

On y trouve une piscine au sel creusée et chauffée, un spa, une superbe végétation et une cuisine extérieure avec îlot barbecue et coin-repas.

Engel & Völkers

Les propriétaires peuvent aussi profiter d’un garage avec un plancher en époxy.

Cette beauté architecturale de Saint-Lambert est à vendre pour 2 200 000$ par Felix Jasmin, d'Engel & Völkers.