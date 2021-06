Un arbitre que les partisans des Golden Knights n'aiment pas

Ce seront les arbitres Eric Furlatt et Kelly Sutherland qui seront en poste, mardi soir, pour le cinquième duel de la série demi-finale opposant le Canadien de Montréal aux Golden Knights de Vegas.

Si ce changement fait plaisir aux partisans du CH, qui ont fortement critiqué le boulot de Chris Lee et de Dan O’Rourke dans les derniers matchs de la série, l'un des deux officiels en poste mardi rappellera possiblement de bien mauvais souvenirs aux amateurs des «Chevaliers dorés».

La dernière fois que Furlatt a supervisé un match des séries impliquant les Knights, c’était le 23 avril 2019. Il s’agissait de la septième partie de la série de premier tour impliquant Vegas et les Sharks de San Jose, dirigés à l'époque par Peter DeBoer.

La formation californienne l’avait emporté 5 à 4 en prolongation, et ce, après avoir bénéficié d’un long avantage numérique de cinq minutes en troisième période et comblé un retard de 3 à 0. Rappelons que Furlatt et l’arbitre Dan O’Halloran avaient sévi à l’endroit de l’attaquant des Golden Knights Cody Eakin pour un double-échec commis à l’endroit de Joe Pavelski.

Cette décision avait été fortement critiquée, puisque le geste d’Eakin ne méritait pas une punition majeure. La Ligue nationale avait même offert des excuses à l’organisation des Golden Knights. Le circuit Bettman avait aussi exclu Furlatt et O’Halloran du reste des séries éliminatoires.