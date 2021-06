Une ministre mordue de «C’est comme ça que je t’aime»!

Les redoutables petits criminels de banlieue de C’est comme ça que je t’aime ont reçu de la grande visite sur leur plateau de tournage, mardi : fervente adepte de la série de François Létourneau, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, est passée témoigner son admiration à nos Huguette, Gaétan, Serge, Micheline et Marie-Josée bien-aimés.

L’équipe de C’est comme ça que je t’aime a retrouvé ses costumes et décors des années 1970 la semaine dernière pour les enregistrements de la deuxième saison, lesquels s’étireront jusqu’au 5 octobre.

Joël Lemay / Agence QMI

Mardi, elle était installée dans un local du Quartier Dix30, à Brossard, où on avait recréé le magasin Sears de Serge (Patrice Robitaille), avec ses étalages d’anciennes nuisettes de soie et son comptoir d’armes bien surveillé par Lucien (Jean-François Provençal).

La ministre Nathalie Roy a assisté à la mise en boîte d’une scène, avant d’échanger avec François Létourneau, Marilyn Castonguay, Patrice Robitaille, Karine Gonthier-Hyndman et Sophie Desmarais, principales têtes d’affiche de la décalée fiction coréalisée cette année par Jean-François Rivard et Robin Aubert.

«Je suis une "fan" finie, a ensuite déclaré la politicienne de 57 ans. Je l’assume pleinement! Je suis tombée en amour avec ces personnages, cette folie, cette série qui se passe dans les années 1970. Je trahis mon âge... (rires). Dans les années 70, j’étais enfant, et on vit le plaisir de la reconstitution. L’histoire est complètement folle, jamais vue, inédite. Les textes sont pertinents, ça nous fait rire, ça nous fait du bien. J’ai hâte de voir la suite!»

Joël Lemay / Agence QMI

Implosion

Qu’a-t-on le droit de révéler sur cet attendu deuxième opus de C’est comme ça que je t’aime? Très peu de choses. Radio-Canada et Productions Casablanca ont laissé le temps à François Létourneau de mitonner une suite à la hauteur du premier chapitre, tourné à l’été 2019 et dévoilé en février 2020. Le délai de tournage de deux ans n’a donc rien à voir avec la pandémie.

Les mesures sanitaires sont strictement respectées sur le plateau, les éléments d’époque (coiffures, maquillages, etc) compliquant un brin le tout avec le port du masque.

Joël Lemay / Agence QMI

On retrouvera les protagonistes un an après leurs dernières péripéties. Ils retournent porter leurs enfants au camp de vacances. On est à l’été 1975. C’est l’Année internationale de la femme, un détail qui aura son importance dans la suite de l’intrigue.

La flamme amoureuse ne s’est pas rallumée chez les Delisle et les Paquette. Huguette (Marilyn Castonguay) a accouché de la petite Cécile et est désormais la nouvelle Caïd de Sainte-Foy. Mais son organisation, unie contre vents et marées, devra affronter un ennemi de taille : la mafia de Montréal. Rien de moins!

«La vraie, a mentionné la productrice Joanne Forgues. Ils sont maintenant vraiment dans le trouble. Il y aura un traître dans l’équipe, et tout le monde cherchera de qui il s’agit. C’est une implosion!»

Joël Lemay / Agence QMI

De nouveaux personnages interprétés par Charlotte Le Bon, Steve Laplante, Émilie Bibeau, Michel Laperrière, Mikhaïl Ahooja et Pierre-François Legendre feront leur apparition.

Aux États-Unis

Il n’y a pas que chez nous que les délires criminels de «C’est comme ça que je t’aime» créent l’hilarité. Le projet collectionne déjà les distinctions ici et à l’échelle internationale, dont 10 trophées Gémeaux et le prix de la meilleure série canadienne aux Rockie Awards à Banff.

L’œuvre fut la première série canadienne (parmi huit dans le monde) sélectionnée à la Berlinale en 2020, s’est démarquée au Content London un an plus tôt et a été achetée par Salto, regroupement de chaînes françaises dans l’Hexagone.

Une adaptation aux États-Unis est même présentement en pourparlers, mais encore à l’état de négociations.

Aide supplémentaire

La ministre Nathalie Roy a profité de sa présence sur le plateau de «C’est comme ça que je t’aime» pour réitérer un investissement de 28,9 millions $ au secteur audiovisuel québécois. Inclus dans les 147 millions $ injectés au Plan de relance économique du milieu culturel du budget de mars dernier, ce montant palliera aux coûts engendrés par l’implantation des dispositifs de protection anti-COVID sur les plateaux, qui peuvent parfois s’élever jusqu’à à 15 % du budget total, et qui exigent beaucoup de temps.

«Et le temps, c’est de l’argent», a glissé la ministre de la Culture, en précisant au passage que les mesures sanitaires dans les productions télé et cinéma s’assoupliront au rythme de la vaccination de la population. Nathalie Roy a qualifié «d’exemplaire» le respect des consignes gouvernementales par l’industrie culturelle dans les 15 derniers mois.

La deuxième saison de C’est comme ça que je t’aime sera en ligne sur ICI Tou.tv Extra en 2021-2022.