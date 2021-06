Zoofest est de retour

C’est une édition réduite de 20 spectacles, et la participation de quelque 130 artistes, que présentera Zoofest en juillet, a appris Le Journal. Après des mois de congé forcé, la relève en humour retrouvera enfin son terrain de jeu.

Parce qu’elle n’a eu la confirmation de certaines subventions qu’à la toute dernière minute, l’équipe de Zoofest a monté une programmation en l’espace de trois semaines et demie.

En tout, pour sa 12e édition, ce sont 20 spectacles qui seront présentés au Studio Hydro-Québec, du 15 au 24 juillet. Une soixantaine de personnes seront admises pour chaque représentation.

« On est vraiment contents pour la relève, dit le directeur général de Zoofest, Patrick Rozon. Ça fait longtemps qu’ils n’ont pas joué, car ce n’était pas tous les bars qui pouvaient les accueillir. »

Parmi les spectacles qui feront partie de cette édition réduite, il y aura le grand retour du Gala des refusés, le 23 juillet à 21 h. Jadis animé par Jay Du Temple, ce spectacle sera présenté à Zoofest pour la première fois depuis 2016.

C’est Jey Fournier qui pilotera désormais cette soirée qui met en scène des humoristes qui ont été refusés aux Soirées Carte blanche de Juste pour rire.

Le 18 juillet, à 21 h, Zoofest présentera Les Bad Girls du rire. « C’est une gang de filles, toutes issues de la diversité, dit Patrick Rozon. On les a découvertes il y a environ un an et demi. Leurs spectacles marchent vraiment bien dans leur communauté. »

Les finissants de l’École nationale de l’humour, qui n’ont pu présenter leur spectacle de fin d’année, auront la chance de se faire valoir le 22 juillet à 21 h.

Eddy King animera quant à lui le spectacle 100 % MTL, le 19 juillet à 21 h. Sinem Kara, Dolino et Bruno Ly compteront parmi les invités.

Les étoiles montantes

Les soirées 30/30, où deux humoristes font chacun un spectacle solo de 30 minutes, seront aussi de retour. On y retrouvera entre autres les combos Mégan Brouillard/P-O Forget, Brian Piton/Sam Boisvert, Charles Beauchesne/Alexandre Forest et Alex Lévesque/Jean-Michel Martel.

Enfin, pour faire encore plus de place à la relève, Zoofest proposera quatre spectacles (trois francos et un anglo) avec sa série Les étoiles montantes, les 15 et 16 juillet.

En tout, ce sont 44 artistes qui feront chacun un numéro de cinq minutes durant cette série. « On va capter les numéros et pendant un an, on va faire découvrir ces humoristes sur les réseaux sociaux, dit Patrick Rozon. Pour quelqu’un qui va assister à ces quatre spectacles, ça va vraiment montrer ce qui va s’en venir en humour dans les cinq prochaines années. »

► La programmation complète de la 12e édition de Zoofest sera annoncée le 30 juin. zoofest.com.