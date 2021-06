CAYER, Louis



À son domicile, le 9 juin 2021, à l'âge de 68 ans et 9 mois est décédé monsieur Louis Cayer, époux de madame Diane Martel. Il était le fils de feu Raymond Cayer et de feu Cécile Croteau. Il demeurait à Laurier-Station. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn, Gabrielle (Steve Lavoie); ses petits-enfants bien-aimés: Jade, Mathis et Coralie; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Yvon (Ghyslaine Côté), Hélène (Normand Mathieu), Laurent (Lucille Boucher), Rosaire (Micheline Turgeon), Pierre, Lise, Alain (Guylaine Potvin), Lucie (Christian Désilets); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel: Raymond (Brigitte Desrochers), Yves, François (Lucie Méthot), Rollande, Philippe; ses filleules: Lorraine Nadeau, Stéphanie Castonguay et Maripier Cayer; des oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, voisins et quelques ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence du corps à la maison funérairele vendredi 25 juin de 19h à 21h30 puis, jour des funérailles, à compter de 11h.À une date ultérieure, les cendres seront déposées au cimetière paroissial.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe ou un don à la Fabrique Ste-Élisabeth-de-Lotbinière. Nos remerciements aux membres de la Sureté du Québec, aux intervenantes du C.L.S.C., et celles du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière. Votre professionnalisme est exemplaire et tellement apprécié de notre famille. Merci de tout cœur!