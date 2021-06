LACHANCE, Alfred



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 9 juin 2021, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédé monsieur Alfred Lachance, époux de dame Fernande St-Jean, fils de feu dame Lucienne Ferland et de feu Mathias Lachance. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres suivra au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation, à 11 h 45. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Fernande, ses enfants: feu Gilles (Ginette Descarreaux), Alain (Céline Pearson), Johanne (André Drolet), Yves, Sylvie (Daniel Légaré), André et Suzanne (Éric Poulin); ses 9 petits-enfants et ses 12 arrière-petits- enfants. Il laisse également dans le deuil; sa sœur feu Madeleine (feu Gérard Jacques), ses frères: feu Benoît (Nicole Côté), feu Jean-Marie (Élizabeth Collin) et feu Jacques (Micheline Miville); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Jean: feu Maurice (Anita Gagnon), feu Marc (Anita Drolet), Jules (France Laforge), Thérèse (feu Ted Laverty), Claude (Lorraine St-Pierre) et Denise (Robert Duguay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement de Limoilou pour leur dévouement et les bons soins prodigués.