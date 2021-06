BÉRUBÉ, Micheline

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 avril 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Micheline Bérubé, épouse de feu monsieur Roland Turcotte.



Elle était la fille de feu madame Jeanne Harton et de feu monsieur Arthur Bérubé. Elle demeurait à Québec.



La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au

Centre funéraire St-Charles

1420, boulevard Wilfrid-Hamel

Québec G1N 3Y6



le vendredi 25 juin 2021, de 9h à 11h.

Une cérémonie sera célébrée au salon le même jour à 11h15.



L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles.



Elle laisse dans le deuil sa fille Edith Turcotte (Denis Pelletier); ses frères et sœurs: Jean-Louis (feu Louisette Hamel), Denise (Marcel Gariépy), Jacques (Marie-Paule Paré), Francine (Norman Bell), Jeannine, feu Denis, Claudette (André Michaud); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs amis(es).



La famille tient à remercier les infirmières du département de neurologie du CHU de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins prodigués.



Pour renseignements :

Coopérative funéraire des Deux Rives

418 688-2411 ou 1 888 688-2411

Télécopieur : 418 688-2414

Pour l'envoi de messages

de sympathie :

www.coopfuneraire2rives.com