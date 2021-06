RHÉAUME, Paul-Henri



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 février 2021, à l'âge de 61 ans et 8 mois, est décédé monsieur Paul-Henri Rhéaume, fils de feu madame Marie-Paule Berrouard et de feu monsieur Henri Rhéaume. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (David Provost); sa petite-fille Mia; son frère André, sa nièce Émmanuelle, ainsi que plusieurs amis et ses collègues de travail. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h 30 à 13 h 30.suivi de la disposition des cendres au Mausolée Marie-de- l'Incarnation du cimetière St-Charles.