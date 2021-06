LEPAGE, Réjean



À l'IUCPQ, hôpital Laval, le 8 juin 2021, à l'âge de 65 ans et 11 mois, est décédé monsieur Réjean Lepage, fils de feu monsieur Origène Lepage et feu madame Marie-Marthe Plante. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera en nombre limité,à compter de 9h au centre commémoratifL'inhumation se fera au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod Robert. Monsieur Lepage laisse dans le deuil son frère Michel (Lorraine Racine) et ses sœurs: Sylvie, Chantal (Daniel Hawey); ses nièces: Catherine Drouin, Karina et Mélina Renaud. Chantale Nolet (Johanne Lefebvre), Martin Lapierre et Sébastien Gravel, ainsi que plusieurs cousins, cousines, tantes et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'hôpital Laval ainsi qu'au Dr Simon pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca