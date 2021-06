TREMBLAY, Éric



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 juin 2021, à l'âge de 34 ans, est décédé monsieur Éric Tremblay, fils de madame Diane Durand et de monsieur Jean-Claude Tremblay.de 18 heures à 20 heures.Il laisse dans le deuil sa mère Diane Durand (Jacques Martel); son père Jean-Claude Tremblay; ses filles : Alycia Audet-Grondin et Sophia Tremblay; ses sœurs : feu Cindy Tremblay, Natasha Ferland, Sabrina et Heidi; son cousin Jim Durand; sa grand-mère Marie-Marthe Duchesneau (feu Roland Durand); ses nièces et son neveu : Érika, Laurie, Emylise et Thomas ainsi que plusieurs parents ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre CASA - Prévention et traitement des dépendances, 4965, rue Lionel-Groulx, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1V3, Tél. : 418 871-8380.