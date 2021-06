BILODEAU, Marcel



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 6 juin 2021, à l'âge de 76 ans et 6 mois, est décédé monsieur Marcel Bilodeau, fils de feu monsieur Louis-Philippe Bilodeau et de feu madame Marie-Blanche Pelchat. Il demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Jeannine (feu Léonard Morneau), Claude (Claudette Brousseau), feu Claudette (feu Fernand), feu André (Jocelyne Audet), Jean-Guy (Denise Bédard), feu Robert (Nicole Gingras) et Réal (Nicole Bourget); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e )s. La famille tient à remercier tout le personnel et Dr Louis Tanguay du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Anselme. La famille se réunira à la résidence funéraireà compter de 9h et par la suite