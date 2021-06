HAMELIN, Rita



Au CHSLD Notre-Dame de Lourde de St-Michel, le 31 mai 2021, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédée madame Rita Hamelin, épouse de feu monsieur Clément Corriveau, fille de feu monsieur Joseph Hamelin et feu madame Régina Roy. Elle demeurait à St-Vallier autrefois de Bienville (Lauzon). La famille accueillera parents et amis aude 10 h à 12 hElle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Denis Tremblay), Claude (Linda Fagnan); ses petits-enfants: Andrew (Marie-Michelle Saindon), Gabriel (Jade Couture Verville), Marc-André (Karen Erni); ses arrière-petits-enfants: Dimitri, Rose, Liam, Adèle, Louis. Ses sœurs: feu Yvette (feu Cyrille Pouliot), feu Réjeanne (feu Marcel Guay), Josette (Fernand Cloutier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau: Gervaise (feu Ludger Martin), feu Suzanne, Lise (Jean-Baptiste Desjardins), Jean (Yvonne Campagna), Normand (Marguerite Campagna), neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Notre-Dame de Lourde de St-Michel pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportées à notre mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des bénévoles du CHSLD Notre-Dame de Lourdes. La direction des funérailles a été confiée à la