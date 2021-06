GARIÉPY, Marcel



À la Résidence du Buisson, le 9 juin 2021, est décédé à l'âge de 80 ans et 9 mois, monsieur Marcel Gariépy, époux de dame Denise Bérubé. Il était le fils de feu Joseph Gariépy et de feu Liliane Miller. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 27 juin 2021, de 13h à 16h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Benoît, Alain, Yannick (Johanne St-Pierre); ses petits-enfants: Émilie, Karenne, Jimmy, Steven (Kate Dumont) et feu Christopher; ses arrière-petits-enfants: Mylie, Mia, Livia, Logan; son frère, feu Gilles; ses sœurs: Denise, Micheline et Christiane ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du CLSC Haute-Ville ainsi que le docteur Bernard Morin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.