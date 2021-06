FORTIER, Simone



Suite à une longue maladie dégénérative, au Centre d'hébergement Saint-Augustin, Unité J5000, le 15 juin 2021, à l'âge de 62 ans, est décédée Simone Fortier, fille de feu monsieur Paul-Émile Fortier et de feu madame Rolande Pouliot. Elle était originaire de Saint-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Lise (André Jenkins), feu Jeanne-D 'Arc, feu Roger (Lise Noël), Denise (Normand Royer) et Nicole (Jean-Pierre Gauvin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, en particulier Marc Émond. Sincères remerciements à ses "anges gardiens", le personnel de l'Unité J5000, au Centre d'hébergement Saint-Augustin pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Ataxie Charlevoix-Saguenay (https://www.arsacs.com/fr/faire-un-don/).et ses cendres seront déposées au cimetière de Saint-Henri-de-Lévis avec la famille.