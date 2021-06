BISSON, Denis



À l'Oasis Saint-Damien, le 19 juin 2021, à l'âge de 89 ans est décédé monsieur Denis Bisson fils de feu Omer Bisson et de feu Anna Royer. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.Il est désormais possible de venir offrir vos condoléances à la famille auà compter de 10h,et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.Il était le frère de: feu Adélard (feu Monique Corriveau), feu Léopold (feu Yvette St-Pierre), feu Alphonse (feu Thérèse St-Pierre), feu Omer, feu Marie-Anna (feu Napoléon Goupil), feu Thérèse (feu Émilien Béchard), feu René, feu Étienne (Marcelle Rouleau), Jeanne-d'Arc (feu Michel Fradette), Léona et feu Gérard. Il laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel de l'Oasis Saint-Damien pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Oasis Saint-Damien, 65, route St-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0 ou à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la