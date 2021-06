BOUCHARD, Germaine Rivard



À la Résidence le Gibraltar, le 18 juin 2021, à l'âge de 98 ans et 10 mois, est décédée dame Germaine Rivard, fille de feu dame Marie Beaunoyer et de feu monsieur Elzéar Rivard. Elle était l'épouse aimante de monsieur Léonce Bouchard, avec qui elle a partagé 75 années de mariage et de bonheur.le dimanche 27 juin 2021 de 19 heures à 21 heures, le lundi 28 juin 2021 de 9 heures à 10 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux; sa plus grande fierté, ses enfants : Jacques (Andrée Ouellet), Thérèse (feu Claude Thivierge), André (Hélène Lépinay), Denis (Odette Beaudry), Claudine (Richard Corbeil) et Gilles (Catherine Déry); ses petits-enfants et leurs conjoints : Guillaume, Rose-Marie, Pierre, Charles, Florence, Caroline, Joëlle, Suzie, Félix, Justine, Simon, Hubert, Renaud, Victor, Marie-Hélène, Laurie et Julien; ses arrière-petits-enfants : Delphine, Maverick, Mila, Malorie, Alexandre, Jeremy, Philippe, Antoine, Sophie, Alice, Patrick, Inès, Léonie et Marguerite. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Paul-Émile (feu Simone Poliquin), feu Charles-Eugène (feu Marie-Laure Gauthier), feu Alice (feu Henri Déry), feu Joseph (feu Georgette Gingras), feu Dolorès (feu Jean-Charles Duchesne), feu Gilberte (feu Paul Tremblay), feu Antoine (Thérèse Savard), feu René (feu Anne-Marie Morel), feu Raymond (Carmen Tremblay), feu Guy (Claudette Gingras) et Rachel (feu Jacques Hurens); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard : feu Paul (feu Jeannette Savard), feu Patrice (Jeannine Roberge), feu Georges (Véronique Larouche), feu Gérard (feu Thérèse Belley), feu Jean (feu Nicole Robert), feu Maurice (Danielle Pratte) et feu Raymond ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de soins de la Résidence le Gibraltar pour les soins exceptionnels, leur dévouement et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québec Philanthrope (Fonds Philanthropique Famille G. Rivard et L. Bouchard),1040, avenue Belvédère, bureau 100, Québec (Québec) G1S 3G3, Tél. : 418 521-6664. Dons en ligne : www.quebecphilanthrope.org.