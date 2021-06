DUBÉ, Gisèle Lefrançois



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 juin 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Gisèle Lefrançois, épouse de feu M. Albert Dubé, fille de feu M. Cyrille Lefrançois et feu dame Eugénie Morel. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele vendredi, 25 juin 2021, de 19h à 21h.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (André Larochelle), Marielle (Réjean Rodrigue), feu Yvon, France (Gaétan Rodrigue); son filleul Maxime Rodrigue; ses petits-enfants: Lison Larochelle (Pascal Lemieux), Mathieu Larochelle (Audrey-Ann Dorval), Isabelle Rodrigue (Garrett Hamer), Émilie Rodrigue (Kaven Labrie Blouin), Vincent Rodrigue; ses arrière-petits-enfants: Anabelle, Mathis et Noémy Lemieux; William et Eliott Blouin et Olivier Larochelle; son frère et ses sœurs: Paul-Roger (feu Pierrette Goulet), Raymonde (feu François Pichette), Mariette (feu Roger Lachance) et Nicole (Camille Racine); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Dubé: feu Jeannette (Lorenzo Larochelle), feu Marcel (Laurette Larochelle) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux qui l'ont précédée: Paulette Lefrançois, Jeannine Lefrançois (Aurèle Fortier), Laurent Lefrançois (Huguette Larouche), Charles-August (Georgette Cauchon), Régina Dubé, René Dubé (Rosa Garneau), Amédée Dubé (Carmen Langevin), Adolphe Dubé (Julienne Brochu) et Imelda Dubé (Arthur Chaput). La famille tient à remercier le personnel du Manoir de Courville où elle a vécu de belles années ainsi que les infirmiers(ères) des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3 par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca