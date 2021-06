BRISSON, Claude



En souvenir d'un homme toujours bon, au grand cœur, jovial et travaillant, toujours prêt à rendre service et apprécié de tous; tu as semé le bonheur partout où tu es passé par ton grand amour de la vie. Ton départ crée un immense vide dans nos vies. De là-haut, tu continues de vivre dans nos cœurs, veille sur nous pour toujours. C'est avec grande tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Claude Brisson survenu à Québec le 17 juin 2021, à l'âge de 77 ans. Il était le fils de feu madame Rose Lapointe et de feu monsieur Camile Brisson. Il était l'époux de madame Diane Déry. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils: Jasson Brisson (Vanessa Desrosiers); ses deux petits-enfants: Tristan et Romy; les membres de la famille Déry, ses beaux-parents: René Déry et Gaby Ampleman; ses beaux-frères et belles-sœurs: Roger (Dominique) Réjean (Yvette), Michel, Sonia (Carol) et Martine (Jacques); ses frères et sœurs: Léon (Claudette), feu Sylvio (Judy), Maurice (Connie), Colette (Jim), Jackie (feu Dave), Gladys (Maurice) feu Pauline, Gaétane (Peter), Louise (John), Jean-Paul (Mary), Diane (Craig) et Suzanne (Doug); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. Il a été confié àLa famille tient à remercier tout le personnel de L' IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Tél. : 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org.