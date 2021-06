LONGCHAMP, Henriette



À la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis, le 15 juin 2021, à l'aube de ses 74 ans, est décédée Henriette Longchamp, fille de feu Paul-Émile Longchamp et de feu Laurette Hallé. Originaire de Saint-Isidore Beauce Nord, elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son conjoint Luc Patry; ses enfants Martin Fontaine (Josée Carrier) et Manon Fontaine (Gilbert Pomerleau) de même que ses petits-enfants : Samuel, Joanie et Mathis Fontaine; la fille de son conjoint, Lexiane Patry; sa belle-mère, Rolande Turgeon (feu Roger Patry). Elle laisse également dans le deuil, ses soeurs, son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, de nombreux autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le docteur Prévost pour son soutien professionnel ainsi que les services du CLSC Lévis, le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer(https://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/events-and-participation/home-march/?region=qc) ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://dons.mspdulittoral.com/).de 13 h 30 à 15 h 30.