ST-PIERRE, Claudel



À son domicile, le 3 juin 2021, à l'âge de 68 ans et 11 mois, est décédé subitement monsieur Claudel St-Pierre, conjoint de madame Francine Gamache, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le fils de feu dame Yvette Pelletier et de feu monsieur Jean-Léon St-Pierre (en secondes noces de feu dame Jeanne d'Arc Pelletier). Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Martin (Karine Lévesque et sa fille Laurie); ses deux petits-fils: Samuel et Alex qu'il aimait beaucoup et leur mère Valérie Morneau; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Ginette, Clermont (Clémence Dubé), Marie (Michel Guillemette), Christine (Roger Morin), Suzie (Donald Desrosiers) et Linda (Stéphane Anctil); de la famille de feu Léonie Chouinard et de feu Lucien Gamache: Lise (feu Jean-Claude Avoine), Marielle (Gilles Beauchesnes), Danielle (Marc Bouchard), Germain, Gaétan (Cécile Bonneau) et Sylvie (François Tardif). Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux paramédics qui sont intervenus, pour leur rapidité, leurs efforts, leur professionnalisme et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8, www.coeuretavc.ca.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial " sous les étoiles " de Saint-Jean-Port-Joli. Il sera possible de participer à la célébration en cliquant sur le lien suivant: https://cmatv.ca/fr/funerailles-diffusion/