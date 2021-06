L'ITALIEN, Loraine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juin 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Loraine L'Italien, épouse de monsieur Michel Chartier. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Michel Drouin), Nicole (Michel Lafleur) et Jean-Philippe (Chantale Héroux); ses petits-enfants : Roxane (Martine), Maude (Jonathan), Christophe (Sarah), Gabriel, Olivier et Léonie; ses arrière-petits-enfants: Jacob et Charlotte; ses soeurs et son frère : Odette (feu Paul Dugas), Martine (Réjean Bergeron), Claire (Lévis Savard), Chantal et Albert (Johanne Lapointe); son beau-frère et ses belles-soeurs : Luc Chartier (feu André Marchand) et Marianne Tremblay (feu Rémi Chartier) et Lucille Bernier (feu Raymond Chartier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs et du centre de cardiologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié aux soins palliatifs (https://fhdl.ca/faire-un-don/).de 14 h à 16 h.