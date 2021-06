LEBLOND, Germaine Goulet



À l'Hôpital St-Sacrement, le 10 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Germaine Goulet, épouse de monsieur Adrien Leblond, fille de feu Alphonse Goulet de feu Élise Tanguay. Elle demeurait à Sainte-Claire.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Andrée Leblond (conjoint René Bourgault), Guy Leblond (conjointe Marleen Gagné); ses petits-enfants: Caroline Bourgault (Francis Tanguay), Camille Bourgault (Sébastien Garneau), Charles Leblond (Anne-Sophie Valois), Anne-Florence Leblond et Audrey-Rose Leblond. Elle était la sœur de : feu Paul-Émile, Bertrand (Elizabeth Bernier (Lily)), Gaétan (Lucie Gagnon) et Michel (Francine Gagnon). De la famille Leblond, elle était la belle-sœur de: Emilien Leblond (feu Ghislaine Gagnon), Aline Leblond (Lionel Pouliot), René Leblond (Huguette Forgues) et Bertha Leblond (Jean-Guy Gagnon). Elle laisse aussi dans le deuil des familles Goulet, Tanguay et Leblond plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Goulet a été confiée pour crémation à la